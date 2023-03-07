Видео, как рыжую кошку выбросили с 11-го этажа в Новосибирске, показали очевидцы

Кошка упала на машину и разбила стекло. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Появилось видео, как в Новосибирске с 11-го этажа выбросили рыжую кошку. Пушистая упала на машину и разбила лобовое стекло. Потом оказалась на земле. Бедняжка была жива, ее пытались спасти.

– Неравнодушные соседи повезли ее в клинику, но до ветеринара не довезли – умерла, – рассказывали очевидцы происшествия.

Известно, что новосибирцы обратились в полицию. Правоохранители разбираются в случившемся.

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