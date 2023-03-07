Лисенок с двумя лапами передвигается как кенгуренок - пять фото, которые растрогают до слез

Лисенок-кенгуренок научился бегать на двух лапах. Фото: vk.com/animal_nsk_novosibirsk

Новосибирская семья вырастила лисенка, который потерял передние лапки под поездом на Первомайке. Волонтеры группы Animal_nsk «ВКонтакте» рассказали о судьбе рыжика:

Лисенка спасли, но остатки лап пришлось удалить. Фото: vk.com/animal_nsk_novosibirsk

- Лисенку уже больше года, кушает хорошо, везде носится и прыгает. На будку запрыгивает без проблем, даже на высокую. Мы не понимали, как он это делает – оказывается, просто приседает и прыгает, даже не подтягивается, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка лисенка.

Лисенок нашел себе опытных хозяев со своим питомником. Фото: vk.com/animal_nsk_novosibirsk

В 2021 году сотрудники «Росгвардии» нашли сбитого поездом лисенка в кустах на станции «Разъезд Иня». Они сообщили волонтерам Animal_nsk, те отвезли лисенка в ветклинику, где ему пришлось ампутировать передние лапки. Затем лисенку заказали коляску, однако она не подошла. Животное приютила новосибирская семья, которая уже содержала домашних лис в вольерах.

- Лис приспособился хорошо: бегает и прыгает получше четвероногих лис. Кушает сам без нашей помощи и даже заначки закапывает: носом роет ямку, уносит и закапывает носиком. Я чуть не заплакала, когда увидела это, – сообщила хозяйка лиса.

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