Курила в туалете: молодую москвичку поймали с электронной сигаретой на борту самолета в Новосибирск

В Новосибирске пассажирку из Москвы поймали за курением электронной сигареты в самолете. Фото: УТ МВД РФ по СФО.

В аэропорту Толмачево 26-летнюю москвичку оштрафовали за курение во время перелета рейсом «Москва – Новосибирск». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Девушка «парила» в туалете. На нарушительницу составили протокол по статье о запрете курения, после чего ее оштрафовали.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как полицейские спасли замерзающего в снегу человека, который потерял сознание по пути домой.

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