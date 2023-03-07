Курила в туалете: молодую москвичку поймали с электронной сигаретой на борту самолета в Новосибирск

В Новосибирске пассажирку из Москвы поймали за курением электронной сигареты в самолете. Фото: УТ МВД РФ по СФО.
В аэропорту Толмачево 26-летнюю москвичку оштрафовали за курение во время перелета рейсом «Москва – Новосибирск». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Девушка «парила» в туалете. На нарушительницу составили протокол по статье о запрете курения, после чего ее оштрафовали.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как полицейские спасли замерзающего в снегу человека, который потерял сознание по пути домой.
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