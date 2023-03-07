«Донес на плече до дома»: полицейские в 40-градусный мороз спасли жизнь потерявшему сознание на путях новосибирцу

Полицейские в Новосибирской области спасли замерзающего у железной дороги человека. Фото: стоп-кадры УТ МВД РФ по НСО.

Транспортные полицейские спасли 46-летнего жителя Новосибирской области, который потерял сознание, когда шел домой вдоль железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Мужчина лежал на обочине путей, когда его обнаружили майор полиции Марина Савченко и младший инспектор специализированной группы по обеспечению общественного порядка сержант полиции Александр Тиганов. Чтобы найти пострадавшего среди метели, они обследовали каждый участок путей на протяжении двух километров в мороз – 40 градусов.

Осознав, что скорая помощь не сможет забрать человека без сознания, Александр Тиганов взвалил мужчину себе на плечо и понес к ближайшим домам. Один из местных жителей согласился помочь. Мария Савченко вызвала бригаду врачей к дому. До приезда скорой помощи мужчину согрели горячим чаем и укутали в одеяло.

Врачи установили диагноз: обморожение левой стопы и кисти руки I степени. Однако пострадавший отказался от госпитализации, и транспортные полицейские отвезли его домой. На следующий день они навестили мужчину, где их встретила благодарная супруга пострадавшего. Сейчас замерзавший на путях новосибирец идет на поправку.

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