В полиции назвали район Новосибирска с наибольшим числом краж из автомобилей

В Новосибирске назвали район с наибольшим числом краж из автомобилей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске за прошлый год Ленинский район стал лидером по количеству краж из автомобилей. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.

В Ленинском районе за 2022 год зарегистрировано 305 автомобильных краж, в Октябрьском – 222 случая. Меньше всего инцидентов за год произошло в Первомайском и Железнодорожном районах – около 30.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какой район в прошлом году стал лидером по общему числу краж.

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