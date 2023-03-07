В полиции назвали район Новосибирска с наибольшим числом краж из автомобилей

В Новосибирске назвали район с наибольшим числом краж из автомобилей.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Новосибирске за прошлый год Ленинский район стал лидером по количеству краж из автомобилей. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.
В Ленинском районе за 2022 год зарегистрировано 305 автомобильных краж, в Октябрьском – 222 случая. Меньше всего инцидентов за год произошло в Первомайском и Железнодорожном районах – около 30.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какой район в прошлом году стал лидером по общему числу краж.
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