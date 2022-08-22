Кировский район Новосибирска назвали лидером по числу краж

В Кировском районе зафиксировали 1308 краж. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировский район Новосибирска стал лидером по числу краж. За первое полугодие 2022 года там было совершено 1308 преступлений имущественного характера. Всего за полгода в Новосибирске зафиксировали около 7,3 тысяч краж.

— Больше всего краж за первое полугодие 2022 года зафиксировано в Кировском районе — 1308. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года там было совершенно на 87 краж больше. Второе место по имущественным преступления занимает Октябрьский район — 1015 краж, в первом полугодии 2021 года — 1142. Замыкает тройку Первомайский район — 674 краж по сравнению с 612 в прошло году, — передает РБК Новосибирск сообщение регионального МВД.

Меньше всего краж за первое полугодие 2022 года было совершенно в Советском районе — 192 и в Железнодорожном — 260.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер