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НовостиПроисшествия7 марта 2023 3:41

В центре Новосибирска водители застряли в пробках из-за обрыва контактных проводов

ЧП произошло на Красном проспекте
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В центре Новосибирска водители застряли в пробках из-за обрыва проводов. Фото: АСТ-54.

В центре Новосибирска водители застряли в пробках из-за обрыва проводов. Фото: АСТ-54.

В центре Новосибирска оборвались троллейбусные провода. Инцидент произошел утром во вторник, 7 марта, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Контактная сеть оборвалась на перекрёстке улицы Фрунзе и Красного проспекта. Лежащий на асфальте кабель затруднил движение с площади Кондратюка до Фрунзе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как водитель самосвала случайно оборвал троллейбусные провода и устроил жуткие пробки на площади Труда.

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