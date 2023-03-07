В центре Новосибирска водители застряли в пробках из-за обрыва контактных проводов

В центре Новосибирска водители застряли в пробках из-за обрыва проводов. Фото: АСТ-54.
В центре Новосибирска оборвались троллейбусные провода. Инцидент произошел утром во вторник, 7 марта, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Контактная сеть оборвалась на перекрёстке улицы Фрунзе и Красного проспекта. Лежащий на асфальте кабель затруднил движение с площади Кондратюка до Фрунзе.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как водитель самосвала случайно оборвал троллейбусные провода и устроил жуткие пробки на площади Труда.
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