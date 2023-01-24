«Герой дня»: самосвал оборвал троллейбусные провода и устроил жуткие пробки в Новосибирске

В Новосибирске самосвал оборвал провода на площади Труда и вызвал 10-балльные пробки. Фото: стоп-кадр с камер видеонаблюдения.
Во вторник, 24 января, в Новосибирске из-за оборванных троллейбусных проводов водители встали в многокилометровые пробки возле площади Труда.
– На площади Труда оборвало все провода троллейбусов, будет затруднено движение, – предупредили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Подробности сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по записям камер видеонаблюдения, инцидент произошел в 3:50. Самосвал выезжал с территории стройки с поднятым кузовом и сорвал им троллейбусные провода. Из-за этого часть кольца перекрыли.
Утром водители проезжали по трамвайным путям посреди кольца, затем движение выстроили по встречной полосе в сторону площади Энергетиков. Образовались гигантские пробки.
В комментариях новосибирцы окрестили водителя самосвала «героем» дня и дружно пожелали ему всего хорошего.
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