На фасаде нового ЛДС включили экран с видами Новосибирска

В начале марта на фасаде установили экран. Фото: пресс-служба ГАУ НСО «Арена».

На фасаде нового ледового дворца спорта появился экран, на котором показают виды Новосибирска в разное время суток и в разные времена года.

В пресс-службе «Арены» также уточнили, когда проведут первые хоккейные матчи. Во время на этом экране будут транслировать счет команд.

Виды Новосибирска снимали в разное время года. Фото: пресс-служба ГАУ НСО «Арена».

— Сначала должен пройти тестовый матч с задействованием всех систем арены и тестированием спортивной составляющей (например, замена защитного стекла во время матча, эвакуация пострадавшего спортсмена с ледового поля в машину скорой медицинской помощи и т.д.), после него на арене должен будет пройти матч МХЛ и только потом — уже официальные матчи КХЛ, — сообщили КП-Новосибирск пресс-атташе ГАУ НСО «Арена» Анастасия Степченко.

Напомним, первый тестовый матч в ЛДС должен был пройти 21 февраля. Его отменили до тех пор, пока в здании не устранят все недочеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске отменили первый матч на льду нового ЛДС

Он должен был состояться 21 февраля (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер