В Новосибирске отменили первый матч на льду нового ЛДС

Первая игра на новой ледовой арене в Новосибирске не состоялась. Фото: правительство НСО
Первая игра на новой ледовой арене в Новосибирске не состоялась. Дело в том, что на объекте работала комиссия КХЛ.
Напомним, первый матч должен был состояться 21 февраля. В нем собирались принять участие представители силовых структур.
− Комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи, − сообщили в правительстве Новосибирской области.
«Сибирь-Арена» должна получить лицензию КХЛ, чтобы проводить матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги.
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