Новосибирская область заняла 30 место среди регионов России по доступности бензина

Новосибирская область заняла 30 место в России по доступности бензина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирская область заняла 30 место в рейтинге российских регионов по доступности автомобильного топлива. Исследование провело издание «РИА Новости».

В Новосибирской области цена за литр бензина АИ-92 в начале года составила более 45 рублей. Аналитики подсчитали, что на среднюю зарплату в месяц новосибирец может купить около тысячи литров бензина.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ – там житель в среднем может купить более 2,6 тысячи литров топлива в месяц. На последнем месте Ингушетия – жители региона могут позволить себе менее 600 литров бензина за месяц.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе за год закрыли полсотни нелегальных заправок. Там продавали бензин неизвестного качества из бочек, контейнеров и специальных автомобилей.

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