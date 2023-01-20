Полсотни нелегальных заправок изъяли в Новосибирске за год

В Новосибирске за год изъяли 50 нелегальных заправок. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске за год изъяли 50 нелегальных заправок. Борьба с незаконной торговлей топлива продолжается, сообщили в мэрии города.

Бензин и другое топливо продают из контейнеров и бочек, а также из специально переоборудованных под автозаправочные станции машин. Так, в 2022 году было возбуждено 50 дел об административном правонарушении. Изъятые транспортные средства и нестационарные объекты остаются на хранении до завершения рассмотрения дела.

− Мэрия Новосибирска направила исковые заявления к правонарушителям о запрете осуществлять торговлю нефтесодержащей продукцией вне установленных для этого мест, − подчеркнули в муниципалитете.

По решению суда правонарушителям запрещено заниматься продажей топлива. За нарушение судебного запрета им грозит штраф.

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