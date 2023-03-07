Многодетная мать из Новосибирска отправилась в зону СВО медсестрой-добровольцем

Многодетная мать отправляется добровольцем в зону СВО. Фото: предоставлены Елизаветой.

Акушер из Новосибирска, мама троих мальчиков Елизавета отправилась на спецоперацию вслед за мобилизованным мужем. Как рассказала КП-Новосибирск медсестра-доброволец, старшие ребята всё поняли, а младший до отъезда не отходил от матери. Детей она оставила с бабушкой.

Елизавета ходила в военкомат несколько раз и получала отказы, а потом ей позвонили и сказали, что нужна помощь. Женщина обстригла волосы, запаслась аптечками и бинтами, прошла проверку физической подготовки и инструктаж.

Сейчас медик проходит подготовку в Челябинской области, и уже очень скоро уедет в зону спецоперации.

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