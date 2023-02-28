«Теперь я рядовая Лиза»: мама троих детей из Новосибирска отправится работать врачом в зону СВО

Елизавета работает акушеркой. Фото: предоставлено Елизаветой

Елизавете - 36 лет. Женщина работает акушером и воспитывает вместе с мужем троих сыновей. Старшему - 16, младшему - 6 лет. 3 марта многодетная мама добровольно улетает в зону СВО. Сначала она долетит до Чебаркуля в Челябинской области, а уже оттуда - в зону боевых действий. КП-Новосибирск поговорила с Елизаветой до ее отъезда и узнала, как женщина приняла решение оставить дом и отправиться на службу.

«НУ КУДА ВАМ? У ВАС ТРОЕ ДЕТЕЙ»

Елизавета хотела уехать добровольцем на спецоперацию сразу после ее начала. Она сама пришла в военкомат и написала заявление, но приняли ее не сразу.

- Мой муж - военный, служит в ракетных войсках. Когда объявили мобилизацию, он пошел добровольцем, не ждал повестки. Я в военкомат ходила несколько раз, говорила, что хочу помогать нашим ребятам, но мне отказывали: «Ну куда вам? У вас трое детей», - рассказала КП-Новосибирск Елизавета, врач.

Женщина хотела отправиться на СВО с самого начала. Фото: предоставлено Елизаветой

Муж Елизаветы уехал на СВО в конце сентября. Женщина пообещала ему, что поедет вслед за ним, как жена декабриста. 21 февраля 2023 года медику позвонили из военкомата и сказали, что нужна ее помощь.

- Я в первую очередь медик, а уже потом - женщина. У меня два медицинских образования: сначала выучилась на акушера, а когда начался ковид - на медсестру. В красной зоне работала и акушеркой, и медсестрой. Пошла тоже по зову сердца: знала, что людям нужна помощь, - говорит сибирячка. - Сейчас на СВО из Новосибирска едут всего две женщины. Второй - 44 года, она из другой больницы.

Елизавета также выучилась на медсестру. Фото: предоставлено Елизаветой

Изъявить желание - полдела. Еще один немаловажный этап - проверка физической подготовки и инструктаж.

- Я сдавала челночный бег, подтягивания, пробежала 3 километра. В военкомате также провели инструктаж. Еще к нам подходили военнослужащие-мужчины и дополнительно рассказывали, как лучше себя вести, что делать, - объясняет Елизавета.

- Елизавета, вам не страшно?

- Я на этот вопрос отвечаю так: «Нас маленькой зарплатой не напугали - и мы работаем медиками, а вы хотите нас специальной военной операцией напугать».

«БИНТ - ВСЕМУ ГОЛОВА»

Перед Елизаветой стояла непростая задача - собраться в зону боевых действий. Первым делом женщине пришлось обстричь волосы.

- Я сделала максимально короткую стрижку, отрезала сантиметров 20, чтобы волосы можно было только в пучок собирать. Там не будет времени на прически. Длинных ногтей у меня и не было никогда: я акушеркой работаю, это запрещено, - уточняет женщина.

Сибирячка коротко подстриглась. Фото: предоставлено Елизаветой

По словам Елизаветы, в сборах ей помогает депутат Законодательного собрания НСО. Он собрал ей с собой две аптечки, в которых есть все необходимые лекарства, от самоклеящихся бинтов до разных обезболивающих.

- Он пообещал мне еще купить женские берцы. С ними большая беда, а точнее - с размерами: у меня нога маленькая. Мужские могут натереть мозоли, а на подобные мелочи не хочется отвлекаться, - рассуждает медик. - Мне сказали брать с собой теплые вещи. Уже в части нам выдадут обмундирование. Не факт, что форма будет нам тоже по размеру. Ну, если что, бинтами штаны подвяжу. Мой рост - 158 сантиметров, и ковидный костюм именно бинтами подвязывала. Бинт - всему голова.

«ПУСТЬ ЛУЧШЕ ИДЕМ МЫ, ЧЕМ НАШИ ДЕТИ»

Осознание, что она едет в зону боевых действий, пришло к многодетной матери, когда был сформирован приказ. Елизавета признается, что, когда зашла домой, не знала, как сказать об этом сыновьям.

- Сначала я поговорила со старшим сыном. Сказала ему, чтобы они всегда держались вместе, объяснила, что уезжаю. Сказала, что приеду через полгода. Я объяснила сыновьям, что это ради нашего будущего. Пока идет спецоперация, пусть лучше мы идем, чем наши дети, - считает медик. - Младший сын от меня не отходит. При каждой удобной возможности подбегает, целует, обнимает.

Детей женщина оставляет с бабушкой. Та одобрила поступок Елизаветы, как и муж.

- Мама мной гордится. Сказала, что я всегда иду вперед как танк. Ну и так случилось, что я буду служить в танковых войсках. Муж сказал, чтобы я берегла себя, и отпуск будем брать вместе. Теперь я рядовая Лиза, - добавляет многодетная мать.

Елизавета уже построила планы на будущее. Она планирует вернуться из зоны СВО и выучиться на фельдшера.

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