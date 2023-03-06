В Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 марта.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта. Цветами торгуют прямо на улицах — из багажников легковушек. Торговцы стараются останавливаться в популярных местах, где проходит много людей, а свои «магазины» на колесах украшают шариками и плакатами.
В среднем, купить один цветок можно примерно за 100 рублей. А если брать букетом — из трех тюльпанов — то обойдется он в 200-300. При этом, некоторые торговцы предлагают завернуть цветы в слюду — но за это тоже идет надбавка в цене.
Кроме главных символов 8 марта на улицах города также стали продавать мимозу — ею также торгуют из машин, или вовсе прямо из рук в руки. Она обойдется дешевле тюльпанов — в городе можно купить пару пышных веточек, тянущих на букет, примерно за 200 рублей.
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