В Новосибирске начали продавать мимозу к 8 Марта

Мимозу начали продавать с первого дня весны. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске в преддверии 8 Марта на улицах города начали появляться торговцы цветами. Некоторые торгуют прямо с машин, другие организуют себе небольшой прилавок.

Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, впервые торговцев заметили в 1 марта. Несколько человек торговали в районе станции метро «Речной вокзал». В продаже были мимозы, тюльпаны и другие цветы. Также торговцев заметили на площади Калинина, ассортимент примерно тот же.

Пока что люди не видели торговцев вдоль трасс. Но для их появления еще рано. Обычно с машин по Бердскому шоссе торгуют ближе к празднику.

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