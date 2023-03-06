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НовостиОбщество6 марта 2023 11:20

Новосибирцам не пришли детские выплаты за март 2023 года: объясняем, что случилось

Новосибирцам не пришли детские выплаты за март 2023 года
Галина СИМОНОВА
Новосибирцам не пришли детские выплаты за март 2023 года.

Новосибирцам не пришли детские выплаты за март 2023 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новосибирцы пожаловались на отсутствие детских выплат в марте 2023 года. По словам людей, в этом месяце деньги не пришли им в привычные числа.

— За март выплат у нас еще не было, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

В социальном фонде рассказали, что связано это с изменением порядка начислений детских выплат в начале года. До этого деньги за текущий месяц выплачивались в начале месяца, а теперь выплаты приходят уже за прошедший месяц. Теперь получать деньги за прошедший месяц люди будут 3 числа каждого нового месяца.

— Следует учесть, — подчеркнул управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области Александр Терепа, — что пока идет переходный период: многие в начале года получили еще выплаты от соцзащиты (теперь выплаты производит Социальный фонд — прим. Ред.). Эти выплаты, конечно, не задваиваются. Если семья получила уже выплату за январь от соцзащиты, то Фонд будет производить теперь уже выплату за февраль и при необходимости делать доплату. Стоит также учесть, что при установлении нового пособия (когда семьи переходили на Единое пособие), первое перечисление производится в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения. Многие семьи, у которых решение было принято в конце января — в феврале эту выплату за февраль уже получили. При перечислении средств указывается, за какой месяц произведено перечисление. Ряд выплат, такие, как пособие от 3 до 7 лет и на третьего ребенка, если семья не перешла на Единое пособие, остались в компетенции органов социальной защиты населения.

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