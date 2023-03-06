Новосибирцам не пришли детские выплаты за март 2023 года: объясняем, что случилось

Новосибирцам не пришли детские выплаты за март 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новосибирцы пожаловались на отсутствие детских выплат в марте 2023 года. По словам людей, в этом месяце деньги не пришли им в привычные числа.

— За март выплат у нас еще не было, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

В социальном фонде рассказали, что связано это с изменением порядка начислений детских выплат в начале года. До этого деньги за текущий месяц выплачивались в начале месяца, а теперь выплаты приходят уже за прошедший месяц. Теперь получать деньги за прошедший месяц люди будут 3 числа каждого нового месяца.

— Следует учесть, — подчеркнул управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области Александр Терепа, — что пока идет переходный период: многие в начале года получили еще выплаты от соцзащиты (теперь выплаты производит Социальный фонд — прим. Ред.). Эти выплаты, конечно, не задваиваются. Если семья получила уже выплату за январь от соцзащиты, то Фонд будет производить теперь уже выплату за февраль и при необходимости делать доплату. Стоит также учесть, что при установлении нового пособия (когда семьи переходили на Единое пособие), первое перечисление производится в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения. Многие семьи, у которых решение было принято в конце января — в феврале эту выплату за февраль уже получили. При перечислении средств указывается, за какой месяц произведено перечисление. Ряд выплат, такие, как пособие от 3 до 7 лет и на третьего ребенка, если семья не перешла на Единое пособие, остались в компетенции органов социальной защиты населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пособия для детей и беременных в Новосибирске 2023: размер выплат, как получить

В Новосибирской области детские пособия выросли из-за увеличения прожиточного минимума (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber