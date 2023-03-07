Возле баков нет мусора. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура проверила свалку в центре города, на которую жаловались новосибирцы. О результатах выезда они сообщили КП-Новосибирск.

- Информация в СМИ о свалке на Дуси Ковальчук, 238 не подтвердилась, - рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, что жители домов на улице Дуси Ковальчук, 238 пожаловались на гору мусора. По их словам, большие дизайнерские баки были забиты пакетами. А то, что не вмещалось, утверждали новосибирцы, валялось вокруг. Из-за чего к бакам якобы было невозможно подъехать.

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