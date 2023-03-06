Новосибирцы готовы потратить 7,3 тысячи рублей на подарки и цветы к 8 марта

Новосибирцы готовы потратить 4 тысячи рублей на подарки и 3 тысячи – на букеты цветов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году жители Новосибирска планируют уложиться в 7,3 тысячи рублей при покупке подарков и цветов к 8 марта. Опрос провел сервис SuperJob.

Новосибирцы готовы потратить 4 тысячи рублей на подарки и 3 тысячи – на букеты цветов. В 2022 году общий бюджет на организацию сюрприза к Международному женскому дню составлял 7 500 рублей. На подарки откладывали 4 700, а на цветы – 2 800.

− Мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 марта своим женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины − мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%), − показал опрос.

В 2023 году 39% мужчин не будут ничего покупать представительницам прекрасного пола к 8 марта. Среди женщин таких 40%.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Сибирь к 8 марта завезли почти 200 тонн цветов.

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