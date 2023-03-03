Тюльпаны, хризантемы и лилии: в Сибирь к 8 марта завезли почти 200 тонн цветов

Почти 200 тонн цветов завезли в Сибирь к Международному женскому дню. Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 200 тонн цветов завезли в Сибирь к Международному женскому дню. Около 60% «нежного товара» поставили новосибирские импортеры. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

− С начала 2023 года сибирские таможенники оформили ввоз 197 тонн импортных цветов. По сравнению с январем-февралем прошлого года вес поставок цветочной продукции вырос на 13%, − рассказали в СТУ.

Более 150 тонн цветов завезли в феврале. Самым популярным грузом были тюльпаны – 80 тонн. Также в Сибирь поставили хризантемы, заграничные розы, гвоздики, лилии, орхидеи и ранункулюсы.

Перед 8 марта таможенники оформляли цветы в приоритетном порядке, чтобы они не завяли и как можно скорее отправились на прилавки.

Тюльпаны, лилии, герберы, матиоллы и орхидеи ввозили из Узбекистана. Среди поставщиков также числятся Эквадор, Колумбия, Кения, Нидерланды и Таиланд.

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