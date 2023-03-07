«Решение не связано с внешним давлением»: в Новосибирске закрылась клиника доктора Раевского, который мяукал и лечил рак наложением рук

Андрей ( на фото справа) лечился у Раевского ( на фото слева). Фото: скриншот из видео из телеграм-канала centreraevskogonsk/предоставлено Натальей

В Новосибирске закрылась клиника доктора Раевского. Напомним, что «волшебной» клиникой Дмитрия Раевского заинтересовались глава СК РФ Александр Бастрыкин и Росздравнадзор. Медицинский эксперт практикует довольно нетрадиционные методы лечения онкологии и генетических заболеваний. Все бы ничего, но, по одной из версий, от нестандартного лечения стали умирать люди.

На днях в телеграмм-канале клиники появилось объявление о том, что в ней прекращают прием пациентов.

- Клиника Раевского в Новосибирске официально закрыта для приема пациентов. Мы переходим на работу в онлайн-режиме для всех, кому необходима консультация, - говорится в сообщении.

После руководитель клиники высказала свое мнение по поводу сложившейся ситуации.

- Сразу скажу, что решение закрыть клинику не связано ни с каким внешним давлением. У нас нет предписаний, рекомендаций или еще каких-то указаний от внешних и верховных организаций. Закрылись по своей воле, потому что силы команды нужны в других проектах, где не надо будет сражаться с ветряными мельницами и доказывать, что то, что мы делаем, по-настоящему важно и нужно, - написала руководитель в своем телеграм-канале.

Отметим, что клиники стали закрываться сразу после начала проверок. Сам «чудо-доктор» покинул страну. Как сообщает «Комсомольская правда», Дмитрий Раевский уехал в Казахстан.

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