Огонь засыпали снегом: стали известны подробности поджога центра сбора гуманитарной помощи в Новосибирске

Неизвестные разбили стекло и забросили в окно горящую тряпку. Фото: На ОбьГЭСе

Появились подробности ЧП, произошедшего ночью 6 марта в центре сбора гуманитарной помощи на ОбьГЭСе. Неизвестные разбили стекло и забросили в окно горящую тряпку.

Как сообщили в Агентстве Безопасности «Гвардия», сигнал тревоги поступил в 03:26 ночи. На место оперативно прибыли бойцы ГБР-2. Они обнаружили горение в одном из кабинетов на первом этаже.

− Забравшись внутрь, при помощи снега бойцы потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнем угол стола. Вызывать на место происшествия пожарных они не стали, поскольку горение ими было ликвидировано, − говорится в публикации.

В «Гвардии» подчеркнули, что причиной возгорания стал поджог.

Напомним, в координационном центре «Активный город» на улице Новоморской, 12 собирают гумпомощь и плетут маскировочные сети для мобилизованных.

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