В Новосибирске жильцы взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 получили выплаты. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В понедельник, 6 марта, стало известно, что жильцы взорвавшейся пятиэтажки на Линейной в Новосибирске получили выплаты. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве.

По словам вице-мэра Бориса Буреева, выплаты получили все обратившиеся. С жильцам взорвавшегося дома, уточнил он, проводят консультации. На них разъясняют порядок выплат и изъятия жилых помещений в связи с тем, что пятиэтажку признали аварийной.

Сумма у каждого жильца индивидуальная. Зависит от статуса и полученного ущерба.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жильцам взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 пришли счета за газ и прочие коммунальные услуги несмотря на трагедию.

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