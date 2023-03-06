Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку после отказов врачей помочь 4-летнему ребенку в Новосибирске

Следователи проверят, почему мальчику с разбитой головой отказались помочь в двух больницах. Фото: предоставлено Екатериной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Новосибирске, где четырехлетнего пациента отказались принять в двух больницах из-за «некомпетентности» врачей. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Новосибирские следователи проводят проверки по двум статьям: халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Александру Бастрыкину доложат о результатах проверок.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жительницу Калининского района и ее 4-летнего сына, который упал в ванной и разбил голову, отказались принять в нескольких больницах. Помощь удалось получить только в третьем по счету медучреждении.

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