«Вы можете сами дома зеленкой помазать»: сибирячка рассказала, как возила 4-летнего сына с разбитой головой по больницам, а ребенку отказывались помочь

Помощь маме с малышом оказали только с третьей попытки. Фото: предоставлены Екатериной

Жительницу Калининского района Новосибирска Екатерину и ее 4-летнего сына, который упал в ванной и разбил голову, отказались принять в нескольких медучреждениях города. Помощь маме с малышом оказали только с третьей попытки. Подробности истории Екатерина раскрыла в беседе с КП-Новосибирск.

Небольшое ЧП произошло в субботу, 4 марта. По словам сибирячки, ее сын упал со стульчика, когда чистил зубы.

− Сын ударился и рассек себе затылок. Мы поехали в 25-тую медсанчасть по прописке. Нам там отказали, сказали, что принимают только взрослых. Отправили нас в травматологию на Трикотажную, 31. Мы приехали, но нам: «Извините, мы вас принять не можем, потому что эта травма не наша, мы таким не занимаемся». Все это время у сына кровоточила рана, мы полотенце на нее прикладывали, − рассказала КП-Новосибирск Екатерина. – Я спросила, куда нам ехать. Нам посоветовали обратиться в медучреждение на Вертковского. Мы поехали туда.

Там, со слов мамы, тоже сказали, что, по сути, имеют право отказать, так как они не к ним приписаны. Но доктор вошел в положение и принял маленького пациента.

− Сыну наложили три шва. После этого отпустили домой. Наверное, возникает вопрос – почему мы не вызвали скорую. Дело в том, что у всех было шоковое состояние. Мы боялись, что скорая будет долго ехать. Мало ли что могло произойти с сыном за это время. А у нас была возможность за три минуты прыгнуть в машину и поехать в больницу, что мы и сделали, − объяснила жительница Новосибирска.

Казалось бы, история закончилась. Возможно, маме действительно сначала надо было вызвать скорую. Но попытка оказать помощь ребенку имела продолжение.

− Нам вчера на Вертковского врач сказал, что в воскресенье мы должны по прописке поехать в «тройку» на Красном проспекте – сделать перевязку. Мы приехали сегодня туда в обед. В больнице заявили, что таким не занимаются. И сказали ехать домой. Мы сели в машину и отправились в 25-тую медсанчасть. Нам снова отказали. Врач сказал, что у них нет квалификации работать с детьми. Добавил: «Вы можете сами дома зеленкой помазать». Но я же не врач, не знаю, где мазать, − недоумевает Екатерина. – В итоге нам сказали прийти в понедельник в детскую поликлинику на Рассветной, 5/1. Надеюсь, там нас не отфутболят.

КП-Новосибирск направила запрос в региональный Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.

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