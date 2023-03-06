«Твоя герла грустно губы надула»: треш-клип про любовь певицы Ярославны Колес из Новосибирска обсудили на телешоу

Ярославна Колес из Новосибирска попала в шоу "Конфетка" на ТНТ. Фото: стоп-кадр видео с канала Yaroslavna Koles.

Интернет-певица из Новосибирска Ярославна Колес показала свой треш-клип шестилетней давности «Виртуальная лавстори» на телешоу «Конфетка». Суть передачи – сделать из любительского творчества настоящий шедевр.

– Ты мой красивый кумир, я словно все перевернула, ты ворвался в мой мир, твоя герла грустно губы надула, – пелось в оригинале.

Видеоклип на канале Ярославны собрал более 72 тысяч просмотров. За шесть лет певица почти не изменилась – сохранила свой эпатажный образ и говорит, что создала свой новый стиль.

– Мой стиль называется треш-поп-рок. Все мои песни мягкие и про любовь, – рассказала девушка в эфире на телеканале ТНТ.

В шоу «Конфетка» клип сибирячки построчно обсудили ведущие Гарик Мартиросян и Марина Кравец, а песню перепела бывшая участница «Фабрики звёзд» Юлия Паршута.

Произведение сибирячки перепела Юлия Паршута. Фото: стоп-кадр rutube.ru.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про творческий путь Ярославны Колес.

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