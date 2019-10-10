«Мычащую красотку» из Новосибирска назвали конкуренткой Дженнифер Лопес

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-10T10:58:33+03:00

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Ярославна Колес эпатажная девушка из Новосибирска. Она пишет и поет свои собственные песни, а также снимает «клипы» на кухне. Многие обвиняют девушку в недостатке таланта, другие предполагают, что особенная манера подачи — это сценический образ. Ярославна уже не раз пытается засветиться на ТВ. Так несколько лет назад, она попала на программу «Украина мае талант», в финал не прошла, но видео с этим выступлением в итоге собрало на «ютубе» более миллиона просмотров.

На днях Ярославна снова появилась на голубом экране. На этот раз в программе «Военная тайна» канала REN-TV. Ведущий рассказывал о том, как местечковые «таланты» с помощью интернета становятся популярны и собирают большую виртуальную аудиторию.

— Эта мычащая красотка по количеству подписчиков скоро подвинет саму звезду подвижных ягодиц Дженнифер Лопес. Но вот в чем дело эти чудаки, а если их долго слушать, из ушей может пойти кровь, на свои концерты билеты не продают, — говорит ведущий о Ярославне Колесе.

Сама девушка оказалась в восторге от программы, сообщила об этом своим поклонникам.

— Наверное, мне надо в Москву переезжать, — пишет девушка и предлагает фанатам посмотреть программу с ее участием.

Девушку фрика из Новосибирска сравнили с Дженнифер Лопес."Военная тайна" с Игорем Прокопенко на Рен тв Выпуск 883 Часть 1 от 20.04.2019 https://www.youtube.com/watch?v=Ys5XRgYvFj0 Смотреть на сайте Рен тв: http://ren.tv/video/epizod/406304 с 1:52:36 по 1:53:03 секунду

ИСТОЧНИК KP.RU