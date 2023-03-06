Первые случаи укусов клещей зафиксировали в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области зарегистрировали первые случаи укусов клещей. Об этом 5 марта сообщили в администрации Куйбышевского района. Там призвали сибиряков вакцинироваться.

– Делать прививку от клещевого энцефалита лучше за несколько месяцев до начала активизации клещей. Ставить вакцину нужно всем тем, кто часто весной и летом бывает в лесах и парках, – говорится в сообщении администрации.

В администрации напомнили, что просыпаются клещи, когда на улице устанавливается плюсовая температура. В этом году они особенно рано активизировались.

Ранее КП-Новосибирск писала, что клещи в НСО массово проснутся раньше срока.

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