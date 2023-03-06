Военнослужащий из аула под Новосибирском Раис Абдулов погиб на СВО

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО бойцом. Фото: Александр КОЦ

В Новосибирской области простились с погибшим на спецоперации бойцом из татарского аула в Чановском районе. Боец Раис Абдулов умер, выполняя боевое задание 20 февраля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Как сообщают знакомые погибшего, он был родом из аула Аялу в Отреченском сельсовете, где проживают сибирские татары.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как вернувшийся из зоны СВО новосибирец пришел к дочери в школу с цветами.

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