Трогательная картина: вернувшийся из зоны СВО новосибирец пришел к дочери в школу с цветами

Встреча военнослужащего и его дочери получилась невероятно трогательной. Фото: стоп-кадры из видео Виктории

Житель Новосибирска, вернувшийся домой из зоны СВО, неожиданно приехал в школу к дочери. Девочка не знала, что ее ждет такой сюрприз. От этого их встреча получилась невероятно трогательной. Видео КП-Новосибирск предоставила супруга мобилизованного Виктория.

Военнослужащий приехал в свой первый отпуск. Он пришел в школу с букетом в цвет российского триколора.

В это время шел урок. Увидев папу, школьница вскочила со своего места и направилась к нему. После отец и дочь слились в крепких объятиях.

В какой-то момент наблюдавшие за этой картиной ребята начали аплодировать. После этого военнослужащий тепло поприветствовал учительницу дочери.

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