Модель из Новосибирска встречается с самым дорогим российским футболистом Александром Головиным

Молодые люди встречаются около пяти лет.Фото: соцсети/ Сергей ЗАВРАЖНЫХ
Новосибирская модель Ангелина Ващенко – девушка самого дорогого российского футболиста Александра Головина. Молодые люди встречаются около пяти лет, но не афишируют свои отношения.
Ангелине 27 лет. Когда девушка познакомилась с Александром, она училась в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС). Как рассказывала КП-Новосибирск ее наставница, руководитель модельного агентства «Грация» Ирина Волчкова, покинуть столицу Сибири красавице предложил сам спортсмен.
− Насколько я знаю, с Ангелиной они познакомились в соцсетях, он предложил ей переехать в Москву. Ангелина согласилась, перевелась в другой вуз и уехала. После этого она закрыла страницы в соцсетях, перестала общаться со многими новосибирскими знакомыми, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Ирина Волчкова.
Примечательно, что в 2022 году Александра Головина оценили в более чем 20 миллионов евро.
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