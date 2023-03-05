Модель из Новосибирска встречается с самым дорогим российским футболистом Александром Головиным

Молодые люди встречаются около пяти лет.Фото: соцсети/ Сергей ЗАВРАЖНЫХ

Новосибирская модель Ангелина Ващенко – девушка самого дорогого российского футболиста Александра Головина. Молодые люди встречаются около пяти лет, но не афишируют свои отношения.

Ангелине 27 лет. Когда девушка познакомилась с Александром, она училась в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС). Как рассказывала КП-Новосибирск ее наставница, руководитель модельного агентства «Грация» Ирина Волчкова, покинуть столицу Сибири красавице предложил сам спортсмен.

− Насколько я знаю, с Ангелиной они познакомились в соцсетях, он предложил ей переехать в Москву. Ангелина согласилась, перевелась в другой вуз и уехала. После этого она закрыла страницы в соцсетях, перестала общаться со многими новосибирскими знакомыми, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Ирина Волчкова.

Примечательно, что в 2022 году Александра Головина оценили в более чем 20 миллионов евро.

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