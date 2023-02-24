Александр и Ангелина отношения не афишируют. Фото: соцсети/ Сергей ЗАВРАЖНЫХ.

27-летняя Ангелина Ващенко – пожалуй, одна из самых непубличных девушек российских футболистов. Ее странички в соцсетях закрыты, известно лишь, что она встречается с Александром Головиным – полузащитником «Монако» и сборной России – более 5 лет.

Но в Новосибирске девушку хорошо помнят – с 17 лет она была моделью, участвовала в съемках и мастер-классах. Историю девушки рассказала ее наставница - Ирина Волчкова, руководитель модельного агентства «Грация».

Ангелина пришла в модельный бизнес в 17 лет. Фото: Сергей ЗАВРАЖНЫХ.

«РАДИ ПАРНЯ НЕ ПОЕХАЛА НА КОНКУРС»

- С Ангелиной мы познакомились, когда она еще училась, ей было 17 лет. Нужна была девушка на мастер-класс по прическам, я случайно увидела ее страницу в соцсетях и предложила поучаствовать, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Волчкова. – Ангелина оказалась очень обязательной: не подвела, пришла вовремя. И в жизни оказалась еще более красивой, чем на фото. После мастер-класса я ей предложила работу.

Ангелина согласилась: пусть у нее небольшой для модели рост – 168 сантиметров – но это ничуть не мешало ей получать хорошие контракты.

В юности Ангелина встречалась с парнем-мажором. Фото: Сергей ЗАВРАЖНЫХ.

- Ангелина – очень целеустремленная и практичная девушка. Она участвовала в коммерческих проектах, предложения о бесплатных творческих съемках отклоняла, - вспоминает Ирина. – Учебе в школе работа не мешала: у Ангелины с оценками было все в порядке.

А вот личная жизнь девушки, напротив, один раз помешала ее карьере модели.

- Ангелина в школе встречалась с парнем-мажором: ему было всего 17 лет, и у него уже был джип. Когда Ангелина прошла местный этап конкурса среди футбольных болельщиц, она должна была выступать на региональном. Но парень ей запретил, и она его послушалась. И это был единственный раз, когда она меня подвела, - говорит Ирина.

Ангелина ради парня пропустила конкурс. Фото: Сергей ЗАВРАЖНЫХ.

«УЕХАЛА В МОСКВУ И ПЕРЕСТАЛА ОБЩАТЬСЯ»

Когда Ангелина поступила в СГУПС, то вскоре из ее жизни исчез и школьный парень. Зато появился другой – самый дорогой российский футболист Александр Головин (в 2022 году его оценили в 25 миллионов евро).

- Насколько я знаю, с Ангелиной они познакомились в соцсетях, он предложил ей переехать в Москву. Ангелина согласилась, перевелась в другой вуз и уехала. После этого она закрыла страницы в соцсетях, перестала общаться со многими новосибирскими знакомыми, - говорит Ирина.

Ради Александра Ангелина уехала в Москву. Фото: Сергей ЗАВРАЖНЫХ.

Слухам о расставании Александра и Ангелины, которые периодически мелькают в СМИ, Ирина не верит. И уверяет: фанатам незачем волноваться из-за того, что у Александра на странице стоит статус «В активном поиске».

- Они не афишируют свои отношения. А мы ждем, когда Александр сделает Ангелине предложение, - говорит Ирина.

Ангелина стала музой Александра. фото: соцсети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber