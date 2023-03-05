181 житель Новосибирской области изменил имя в феврале 2023 года

В Новосибирской области 181 местный житель изменил имя в феврале 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области 181 местный житель изменил имя в феврале 2023 года. Об этом сообщили в региональном Управлении по делам ЗАГС.

− За два месяца зарегистрировано 370 записей актов о перемене имени, − говорится в статистике.

В январе 2023 года людей, получивших новое имя, было немного больше – 189 новосибирцев.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области снизилась рождаемость в феврале 2023 года. На свет появились 1 909 малышей.

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