181 житель Новосибирской области изменил имя в феврале 2023 года

В Новосибирской области 181 местный житель изменил имя в феврале 2023 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области 181 местный житель изменил имя в феврале 2023 года. Об этом сообщили в региональном Управлении по делам ЗАГС.
− За два месяца зарегистрировано 370 записей актов о перемене имени, − говорится в статистике.
В январе 2023 года людей, получивших новое имя, было немного больше – 189 новосибирцев.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области снизилась рождаемость в феврале 2023 года. На свет появились 1 909 малышей.
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