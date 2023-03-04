В Новосибирской области снизилась рождаемость в феврале 2023 года

В феврале родились 1909 малышей. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за февраль 2023 года. По ее данным, в регионе уменьшилось количество смертей. Но рождаемость тоже стала меньше.

Так, за последний месяц в Новосибирской области родились 1 909 малышей, а умерли 2571 человек. В январе появились на свет 2 067 младенцев, смертность же составила 3 322 человека. Всего с начала года родилось 3796 человек, а умерло 5893.

Также в феврале стали чуть чаще жениться и реже расторгать брак. За последний месяц сыграли свадьбу 969 пар (в январе - 929), а развелись 939 (в январе - 1153).

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