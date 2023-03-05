Жители Новосибирской области получили предупреждение о заминированных деньгах

Сообщение о заминированных деньгах начало распространяться по чатам в мессенджерах. Фото: Даниил ОПАРИН

Жителей города Обь Новосибирской области предупредили о том, что неизвестные разбрасывают на улице заминированные деньги. Пугающее сообщение начало распространяться по чатам в мессенджерах в воскресенье, 5 марта.

В одном из сообщений говорится, что завернутое в купюру взрывное устройство небольшого размера нашли у школы №1. Якобы такие опасные «посылки» оставляют у больниц, детских садов и других мест массового скопления людей.

Однако паниковать не стоит. Дело в том, что публикация с точно таким же посылом появилась несколько дней назад в одной из групп Перми. То есть информация похожа на фейк.

Публикация с точно таким же посылом появилась несколько дней назад в группе Перми. Фото: скриншот / ВЫШКА 2 | ПЕРМЬ

Источник в правоохранительных органах сообщил КП-Новосибирск, что верить данной информации не стоит. Подобные фейки зарегистрировали в нескольких городах России.

Напомним, ранее новосибирцев пугали сообщениями об отравленных деньгах и духах. В ГУ МВД России по НСО тогда заявили, что информация не соответствует действительности.

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