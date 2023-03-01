Новосибирцев напугали фейковые сообщения об отравленных деньгах и духах

В Новосибирске мошенники рассылают фейковые сообщения, чтобы запугать людей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске массово распространяют дезинформацию об отравленных духах и деньгах, которые нельзя поднимать с земли. Голосовые сообщения рассылают в родительских чатах в мессенджерах.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области объяснили, что информация об отравлениях после вдыхания запаха из флаконов духов в регионе не соответствует действительности.

– Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, – предупредили в полиции.

Сообщения о том, что злоумышленники якобы разбрасывают отравленные деньги на улице, а потом их поднимают дети, тоже являются фейковыми.

– Информации по данному факту не поступало, – сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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