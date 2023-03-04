Женщину нашли 4 марта. Фото: «Лиза Алерт».

В Новосибирске завершились поиски многодетной матери в розовом горнолыжном костюме, которая пропала 23 февраля.

— Отряду передали свидетельство, полиция проверила полученную нами информацию. Жена найдена, жива, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы новосибирского отряда «Лиза Алерт» Ольга Бобкова.

Напомним, ранее стало известно о том, что женщина часто пьет и в пьяном виде надолго уходит из дома. Раньше она могла уйти на три дня. Ее муж забил тревогу после того, как жена не возвращалась дольше привычного. Сибирячка воспитывает трех детей, она долго была под угрозой лишения родительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уснула на остановке с годовалым ребенком»: в Новосибирской области таинственно пропала многодетная мать

В Новосибирской области неделю ищут пропавшую многодетную мать (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер