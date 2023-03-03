«Уснула на остановке с годовалым ребенком»: в Новосибирской области таинственно пропала многодетная мать

Ирина пропала 23 февраля. Фото: «ЛизаАлерт НСО»

В Бердске 23 февраля пропала 34-летняя Ирина Мыхова, мама троих детей - вместе с мужем она воспитывает сына и двух дочерей.

- 22 февраля я был на работе на сутках. Позвонил вечером Ире, а она уже была выпившая. Позвонил второй раз - шестилетняя дочка взяла трубку и сказала, что мама спит. Я приехал 23 февраля утром, тоже лег спать. Ира проснулась в 4 часа и сказала, что пойдет в пункт выдачи товаров из интернет-магазина за памперсами, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, муж Ирины.

ОСТАВИЛ НА ОСТАНОВКЕ

По словам Алексея, он позвонил Ире через час после ее ухода. По голосу решил, что многодетная мама снова была выпившая.

- Я попросил ее через 10 минут быть дома. В итоге домой пришла дочка и сказала, что мама спит пьяная на остановке с самой младшей. Я пришел, забрал ребенка и разбудил Иру. Она проснулась и стала вести себя неадекватно. Мы с младшей дочкой ушли, - продолжает муж Ирины.

Алексей был уверен: Ирина придет в себя и вернется домой.

- Если Ира выпьет, то может и на три дня уйти. Редко, но метко. Она уже была под угрозой лишения родительских прав и долго держалась. А на днях ограничение сняли - и все. Я думал, что она у подруг где-то, поэтому не искал, - признается мужчина. - Супруга была в декретном отпуске и до этого не работала.

По словам мужчины, пока Ирина была на учете, никто из органов опеки к ним домой не приходил и не проверял условия жизни.

«ОНА БЫЛА БУДТО ПОТЕРЯННАЯ»

Алексей начал бить тревогу спустя пару дней: Ирина не возвращалась домой. Мужчина обзвонил всех ее подруг, знакомых, но ее нигде не оказалось.

- Тогда я обратился и в полицию, и к волонтерам. Начал мониторить социальные сети. В комментариях под одним из постов отписался молодой человек из Евсино. Сказал, что видел Иру в местном парке, - добавляет Алексей. - Он чистил снег и видел женщину, похожую на Иру. Она была будто потерянная.

Как говорит муж Ирины, очевидец уверен, что это была его супруга. Станция Евсино - небольшая и все жители друг друга знают.

- Полиция и волонтеры ездили туда, но сказали, что это не она. Очевидец утверждает, что видел Иру. Я сам хочу туда съездить, поговорить с местными жителями, может, с этим мужчиной встречусь. Надеюсь, что и съемку с камер смогу посмотреть, - говорит мужчина.

Ирина была одета в горнолыжный костюм (розовая куртка, серые штаны), серые ботинки с белой подошвой, белую шапку с помпоном.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Так же КП-Новосибирск отправила запрос в органы опеки, чтобы узнать по какой причине семью ставили на учет.

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