В Новосибирской области ищут 34-летнюю женщину в розово-сером горнолыжном костюме

Крайний раз женщину видели на остановке города Бердска 23 февраля вечером. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Бердске пропала 34-летняя местная жительница Ирина Мыхова (Космачева, Березникова). Подробности КП-Новосибирск сообщила руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» НСО Ольга Бобкова.
Местонахождение женщины неизвестно с 23 февраля.
− Крайний раз ее видели на остановке города Бердска 23 февраля вечером. Проблем со здоровьем нет. Проживает со своей семьей. Ранее сообщений о пропаже к нам не поступало, − рассказала КП-Новосибирск Ольга Бобкова.
Приметы женщины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.
Была одета в горнолыжный костюм (розовая куртка и серые штаны), серые ботинки с белой подошвой, белую шапку с помпоном.
Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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