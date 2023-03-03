Более 1700 накидок-невидимок привезли военнослужащим в зону СВО из Новосибирска

Бойцы на СВО получили накидки-невидимки из Новосибирска. Фото: предоставлены Сергеем Майоровым.

Военнослужащие в зоне спецоперации получили накидки-невидимки из Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск рассказал председатель Союза отцов региона Сергей Майоров.

Всего на данный момент бойцы получили более 1700 таких накидок. При необходимости кусок специальной ткани также может служить носилками для раненых или подстилкой.

– Наши ребята из швейного цеха по просьбе спецназа разработали уникальную накидку для снайперов. Она отличается от других своей конструкцией: снайпер сможет оставаться незамеченным практически в любой позиции. Образцы были отправлены в войска, по ним ждём обратную связь, – сообщил КП-Новосибирск Сергей Майоров.

Накидки против тепловизоров передал в батальон «Оплот» в зоне спецоперации общественник Николай Стариков. Благодарные бойцы записали видеообращение.

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