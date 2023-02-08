«Тепловизор не берёт»: новосибирцы разработали накидки-невидимки для бойцов на спецоперации

В Новосибирской области разрабатывают накидки-невидимки для бойцов на СВО. Фото: предоставлены Советом отцов НСО.

В Новосибирске производят специальные одеяла, которые делают человека невидимым для тепловизоров. Их отправляют военнослужащим на спецоперацию. Куски специальной ткани могут выполнять роль накидок, подстилок и носилок.

Созданием накидок занимается Совет отцов Новосибирской области и специальные подразделения в рамках проекта «Тыл России». Одеяло работает по принципу сохранения тепла и надежно скрывает бойцов от тепловизоров противника.

– Нам сейчас нужно расширить производство, чтобы обеспечить максимальное количество военных. Обращений всё больше и больше. Сейчас пытаемся найти 1 миллион рублей на открытие отдельного цеха, – рассказал КП-Новосибирск председатель Совета отцов региона Сергей Майоров.

Бойцы отправляют слова благодарности новосибирцам и отзывы на накидки. По их словам, одеяла-невидимки действительно выполняют свою функцию, но военнослужащие просят изготовить и другие размеры для удобства.

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