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НовостиОбщество3 марта 2023 2:11

В Новосибирске проект санитарной зоны Клещихинского кладбища подорожал в 2,5 раза

Новая стоимость разработки защитной зоны – 1,289 миллиона рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске резко подорожала разработка проекта санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища.

В Новосибирске резко подорожала разработка проекта санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске разработка проекта санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища подорожала в 2,5 раза. Информация появилась в документах аукциона на сайте госзакупок.

Департамент инвестиций мэрии города заключил договор с новым подрядчиком. Он выполнит проектные работы почти за 1,3 миллиона рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия расторгла контракт с победителем прошлого аукциона «Оценочная компания «ВЕТА», который предлагал выполнить работы за 519 тысяч рублей.

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