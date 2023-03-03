В Новосибирске проект санитарной зоны Клещихинского кладбища подорожал в 2,5 раза

В Новосибирске резко подорожала разработка проекта санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске разработка проекта санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища подорожала в 2,5 раза. Информация появилась в документах аукциона на сайте госзакупок.
Департамент инвестиций мэрии города заключил договор с новым подрядчиком. Он выполнит проектные работы почти за 1,3 миллиона рублей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия расторгла контракт с победителем прошлого аукциона «Оценочная компания «ВЕТА», который предлагал выполнить работы за 519 тысяч рублей.
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