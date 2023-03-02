В Новосибирске мэрия переделает проект санитарной зоны Клещихинского кладбища

Проект санитарной зоны Клещихинского кладбища в Новосибирске переделает мэрия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект санитарной зоны Клещихинского кладбища в Новосибирске переделает мэрия. Муниципалитет уже нашел нового подрядчика, сообщает «Сибкрай».

Ранее мэрия расторгла договор с первым подрядчиком. Речь идет об «Оценочной компании «ВЕТА». По подготовленному ими проекту санитарно-защитная зона должна была составить 400 метров.

− 28 февраля на сайте Госзакупок был определен новый подрядчик, который заново сделает проект санитарно-защитной зоны (ССЗ) Клещихинского кладбища, − говорится в публикации.

Сейчас сроки продлены еще на 120 дней. Кроме того, новый проект обойдется в более крупную сумму − 1,3 миллиона вместо 519 тысяч рублей (первый подрядчик согласился выполнить работу за эти деньги).

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