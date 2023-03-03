В Новосибирске расчистили остановку от сваленного с дорог снега после вмешательства прокуратуры

В Новосибирске заваленную снегом с дорог остановку расчистили после вмешательства прокуратуры. Фото: Царьград Новосибирск.

В Новосибирске расчистили остановку «Улица Виталия Потылицына» возле школы в Плющихинском жилмассиве. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, рабочие оставили на остановке снежный вал после уборки автодорог. 2 марта жители города не могли пройти по тротуару из-за грязной горы.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку, после которой руководителю МКУ «ДЭУ 1» внесли представление.

В тот же день остановку очистили от снега.

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