В Новосибирске убранным с дорог снегом завалили остановку в Плющихинском жилмассиве

Остановку завалили убранным с дорог снегом. Фото: предоставлено читателями "Царьград Новосибирск".

В Октябрьском районе завалили снегом остановку «Улица Виталия Потылицына». Об этом сообщает «Царьград Новосибирск».

На неудобства пожаловались жители Плющихинского жилмассива. Гору счищенного снега с дорог набросали прямо на тротуар и остановку напротив школы № 216.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как горожане сами убрали снег на улице Объединения, не дождавшись работы управляющей компании.

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