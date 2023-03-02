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НовостиОбщество2 марта 2023 1:07

Новосибирцы сами убрали снег на улице Объединения, не дождавшись работы УК

По словам горожан, ответственные лица со своими обязанностями не справляются
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы сами убрали снег на улице Объединения, не дождавшись работы УК.

Новосибирцы сами убрали снег на улице Объединения, не дождавшись работы УК.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители улицы Объединения в Новосибирске сами вышли на борьбу со снегом. По их словам, они устали от бездействия УК.

– Люди вышли убирать снег своими руками. Почему бы и нет, когда УК не справляется, – написали в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что новосибирцы вооружились лопатами и расчистили заезд во двор.

Многие комментаторы похвалили горожан. Но некоторые отметили, что уборка снега – обязанность УК. И нужно было добиваться работы от них.

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