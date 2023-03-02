Новосибирцы сами убрали снег на улице Объединения, не дождавшись работы УК.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители улицы Объединения в Новосибирске сами вышли на борьбу со снегом. По их словам, они устали от бездействия УК.
– Люди вышли убирать снег своими руками. Почему бы и нет, когда УК не справляется, – написали в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что новосибирцы вооружились лопатами и расчистили заезд во двор.
Многие комментаторы похвалили горожан. Но некоторые отметили, что уборка снега – обязанность УК. И нужно было добиваться работы от них.
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