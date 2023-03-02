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НовостиОбщество2 марта 2023 8:41

В Новосибирске на месте обрушившейся пятиэтажки на Линейной может появиться парк ангелов

Такой проект предложили местные жители
Анастасия ХРОМЫХ
На месте взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске может появиться парк ангелов.

На месте взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске может появиться парк ангелов.

Фото: Анна ПАШАГИНА

На месте взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске может появиться парк ангелов. Такой проект предложили местные жители. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Мы как раз говорим об этом. Нам поступает очень много предложений от новосибирцев. И мы сейчас рассматриваем разные предложения, чтобы в итоге прийти к общему решению, которое устроит всех жителей, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, ранее новосибирцы предложили создать аллею памяти после взрыва газа на Линейной, 39. Выжившие жители пятиэтажки, соседи и родственники погибших создали петицию на сайте Change.org. Ее подписали уже 244 человека.

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