В Новосибирской области дорогу к СКИФу сдадут в 2023 году

Новая дорога позволит разгрузить транспортную сеть в наукограде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую дорогу к Сибирскому кольцевому источнику фотонов (СКИФ) в Кольцово сдадут в 2023 году. Ее протяженность составит практически один километр.

Речь идет о дороге «Барышево − Орловка – Кольцово». Как сообщили в региональном правительстве, она позволит разгрузить транспортную сеть в наукограде.

Участок будет включать эстакаду под ж/д мостом. Работы реализуют в рамках нацпроекта БКД.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала про особенности СКИФа в Кольцово.

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