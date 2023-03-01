В Новосибирской области выросло количество случаев передозировки наркотиками

В 2022 году зарегистрирован 841 случай отравления запрещенными веществами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев передозировки наркотиками резко выросло в Новосибирской области. О негативной тенденции рассказала главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава Ольга Кормилина. Ее слова прозвучали на пресс-конференции 1 марта.

В 2022 году зарегистрирован 841 случай отравления запрещенными веществами. 462 из них имели летальный исход.

В прошлом году наркотиками отравились 16 подростков. Один несовершеннолетний скончался.

Ольга Кормилина отметила, что тенденция по учащению случаев передозировки наблюдается последние два года. В 2021 году количество таких исходов увеличилось на 60% по сравнению с 2020 годом.

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