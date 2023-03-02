В Новосибирске наградили машиниста, спасшего 12-летнюю девочку

Девочку заметил машинист проезжавшего мимо поезда. Фото: ЗСЖД/ Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске наградят машиниста, спасшего 12-летнюю девочку. Напомним, что в январе этого года школьница потерялась на железной дороге. Она села не на тот поезд и уехала в обратную сторону от дома. Маме девочка успела сказать, что вышла на незнакомой ей станции, но не сказала какой – у нее сел телефон.

Об этой истории узнал Артем Ананьев - президент Фонда правовой поддержки граждан «Отечество». Он написал запросы в МЧС и РЖД, с просьбой наградить мужчину.

- В целях показать обществу значимость данного поступка мы обратились к руководству Западно-Сибирской железной дороги и к Главному управлению МЧС по Новосибирской области с просьбой поощрить или наградить машиниста грамотой за его поступок, - рассказал КП-Новосибирск Артем Ананьев.

Мужчине ответили, что машинисту вручили благодарственное письмо от МЧС и награды от РЖД.

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